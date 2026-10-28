Нидерланды пообещали Киеву «зимний пакет» военной помощи на 500 млн евро

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете „зимней“ военной помощи в размере 500 млн евро», – заявил премьер-министр в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге, его слова передает ТАСС.

По словам Йеттена, в пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении оружия для передачи Украине странами Европы.

На прошлой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о насыщении черного рынка оружием из зоны украинского конфликта.

В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому ВПК.