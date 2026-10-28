Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Нидерланды пообещали Киеву «зимний пакет» военной помощи на 500 млн евро
Власти Нидерландов предоставят Киеву дополнительный «зимний пакет» военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен.
«Сегодня я могу объявить о дополнительном пакете „зимней“ военной помощи в размере 500 млн евро», – заявил премьер-министр в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге, его слова передает ТАСС.
По словам Йеттена, в пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении оружия для передачи Украине странами Европы.
На прошлой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о насыщении черного рынка оружием из зоны украинского конфликта.
В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому ВПК.