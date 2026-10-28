Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию святынь Дамаска

INA: Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию мечетей Дамаска

Tекст: Денис Тельманов

Иракский премьер посетил старинную Омейядскую мечеть, построенную в начале VIII века, и оставил запись в Книге почетных гостей. Политик передал на реставрацию архитектурного памятника 5 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

Аз-Зейди также направился в расположенную на окраине сирийской столицы мечеть Сейида-Зейнаб. После молитвы глава правительства выделил на нужды религиозного комплекса еще 5 млн долларов.

В этой мечети находится мавзолей внучки пророка Мухаммеда, который ежегодно посещают сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

До этого политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, включая проект транспортировки иракского сырья в порт Банияс. Пропускная мощность трубопровода оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а стоимость проекта составляет 15 млрд долларов.

В середине октября на заседании Организации исламского сотрудничества в Багдаде аз-Зейди предложил объединить транспортные, коммуникационные и энергетические сети стран Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди предложил объединить энергетические сети государств региона.

В начале месяца власти Сирии и Ирака приблизились к заключению соглашения о маршруте для транспортировки иракской нефти.

Летом Дамаск и Багдад договорились о реконструкции стратегически важного трубопровода.