В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику

Tекст: Валерия Городецкая

«Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», – приводит РИА «Новости» слова Кипшидзе. По его мнению, «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве».

Ранее Долина рассказала, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее «наслали порчу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юристы Ларисы Долиной начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с участием артистки на предмет оскорблений.

Во вторник осужденные за мошенничество с квартирой певицы Анжела Цырульникова и Андрей Основа обжаловали иск Ларисы Долиной на сумму более 114 млн рублей.



