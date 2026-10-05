Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии
Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.
Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.
В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.