Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.
Politico: Британия захотела создать стальной альянс с ЕС
Великобритания обсуждает создание совместного с Евросоюзом альянса для координации тарифов на сталь и сдерживания Китая.
Великобритания намерена создать совместно с Евросоюзом «западный стальной альянс», а возможно, и с участием США, с целью согласования тарифной политики в металлургической отрасли, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Такой шаг призван ограничить доминирование Китая на мировом рынке стали. В правительстве Соединенного Королевства рассчитывают на то, что координация с Брюсселем поможет избежать введения новых тарифов до 50%, которые ЕС планирует для защиты собственных производителей.
По данным источников издания, Евросоюз вынужден принимать меры из-за серьезной угрозы для своей промышленности, связанной с избыточными мощностями и сложной экономической ситуацией. В ЕС не исключают возможность переговоров с Лондоном, предлагая не откладывать диалог по ключевым вопросам.
Между Британией и ЕС уже достигнута договоренность о согласовании будущих налогов на выбросы углерода при импорте стали и другой продукции, которая производится высокозагрязняющими способами. Торговый представитель США Джеймисон Грир также подчеркнул необходимость более тесной координации по вопросу китайской стали, назвав существующие международные торговые правила устаревшими.
Около половины металла, производимого в Британии, идет на экспорт в ЕС, и руководство отрасли предупреждает: возможные действия Брюсселя, включая сокращение квот и 50-процентные пошлины на превышающий квоту импорт могут разрушительно сказаться на британской стали и отношениях с ЕС. Предложение о сокращении квот на импорт на 40-50% уже поддержали Европейская ассоциация производителей стали и страны, среди которых Франция, Испания и Италия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запустила новый проект по диверсификации источников сырья для европейской промышленности. Президент Франции Эммануюэль Макрон на саммите ЕС заявил, что введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью.