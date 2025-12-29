На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии

Tекст: Ольга Иванова

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный намерен покинуть свой пост в Лондоне в начале января и вернуться в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал NV и источники в политических и дипломатических кругах.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже четвертого-пятого января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», – заявил один из собеседников портала. По словам источников, приближённых к офису Владимира Зеленского, еще несколько недель назад в Киеве Залужный высказывал желание уйти в отставку.

Окружение также сообщило, что с президентом Украины обсуждались различные варианты будущей работы экс-главкома – среди них называли пост премьера или главы офиса президента, однако интереса к этим вариантам Залужный пока не проявил. Некоторые источники отметили, что дипломат рассматривал возможность стать послом в США или вернуться к командованию ВСУ, однако на данный момент никаких конкретных решений нет, а замена посла в США не обсуждается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в социальных сетях фото с супругой на фоне новогодней елки, намекнув на возвращение на Украину. The Times сообщала, что Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине.