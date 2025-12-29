Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Глава Верховного суда Краснов заявил о важности сохранения правовых традиций
Необходимо сохранять профессиональные традиции и единые подходы к правоприменению при кадровых назначениях, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на заседании Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС).
Преемственность имеет особое значение в кадровых решениях, обновление судейского корпуса должно сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению, указал Краснов, передает ТАСС.
«Именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и, самое главное, ее предсказуемость», – добавил он.
В сентябре Игорь Краснов покинул пост генпрокурора России, тогда же он возглавил Верховный суд.