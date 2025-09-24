Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Путин подписал указ об освобождении Краснова от должности генпрокурора
Игорь Краснов покинул пост генерального прокурора России после утверждения на должность главы Верховного суда, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Решение связано с назначением Краснова председателем Верховного суда России, говорится в документе, передает ТАСС.
Вакансия председателя Верховного суда появилась после смерти Ирины Подносовой 22 июля, которая возглавляла инстанцию с 2024 года.
Напомним, президент России Владимир Путин намерен предложить Совету Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России.
Сам Краснов называл решение президента проявлением доверия и большой ответственностью. Он также отмечал, что укрепление общественного доверия к судебной системе является ключевой миссией для Верховного суда России.