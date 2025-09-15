Краснов назвал главной задачей Верховного суда обеспечение доверия людей

Tекст: Валерия Городецкая

«Самой основной задачей, на мой взгляд, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом. Я всегда говорю, что конечная цель права – это справедливость в рамках закона, поэтому наши люди должны находить справедливость в суде», – заявил Краснов на заседании по рассмотрению его заявления на пост председателя Верховного суда, передает ТАСС.

Напомним, Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

На должность председателя Верховного суда России поступила лишь одна заявка, ее подал действующий генеральный прокурор Игорь Краснов.

СМИ сообщали, что после ухода Краснова пост генпрокурора может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.