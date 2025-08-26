Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда
Завершился прием заявок на должность председателя Верховного суда России, единственным кандидатом стал действующий генеральный прокурор Игорь Краснов.
Об окончании приема заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации сообщила Высшая квалификационная коллегия судей, передает РИА «Новости».
Единственное заявление поступило от Краснова.
Высшая квалификационная коллегия судей теперь должна рассмотреть его кандидатуру и, при положительном решении, выдать рекомендацию, а также направить заключение президенту России. Следующим этапом станет проверка кандидатуры в президентской комиссии.
Срок полномочий председателя Верховного суда составляет шесть лет.
Напомним, генпрокурор России Краснов подал документы на должность председателя Верховного суда.
Сенатор Андрей Клишас указывал, что процедура утверждения главы Верховного суда включает представление кандидатуры президентом и тайное голосование в Совфеде.
Источники сообщали, что после ухода Краснова пост генпрокурора России может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.