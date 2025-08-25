Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России
Процедура утверждения главы Верховного суда включает представление кандидатуры Президентом и последующее тайное голосование в Совете Федерации, рассказал сенатор Андрей Клишас.
Порядок назначения председателя Верховного суда России подробно описан в законодательстве, отметил Клишас в своем Telegram-канале. На должность глава Верховного суда утверждается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента России, при обязательном положительном заключении Высшей квалификационной коллегии судей.
Согласно регламенту, рассмотрение вопроса о кандидатуре начинается в течение четырнадцати дней после поступления представления президента. Сначала кандидатура обсуждается в профильном комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, где ее представляет полномочный представитель президента.
На заседании Совета Федерации полномочный представитель президента выступает с докладом, после чего слово получает председатель профильного комитета. Затем проводится обсуждение предложенной кандидатуры.
Завершающим этапом становится тайное голосование с использованием электронной системы. Итоговое назначение оформляется постановлением Совета Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Игорь Краснов направил документы на вакансию председателя Верховного суда.
Ранее Высшая экзаменационная комиссия ранее отменила квалификационный экзамен на эту должность из-за отсутствия заявлений от кандидатов.
Напомним, предыдущая глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.