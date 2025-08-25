Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России

Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отвергает угрозы Украины по поводу нефтепровода «Дружба», передает ТАСС. Он подчеркнул, что удары по инфраструктуре трубопровода со стороны ВСУ Венгрия расценивает как посягательство на свой суверенитет.

По словам Сийярто, Венгрия придерживается принципов уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, ожидая того же и от других стран. «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – отметил министр.

Сийярто также указал, что страна не имеет отношения к текущей войне и любые нападения на энергетическую инфраструктуру не могут быть оправданы. Он призвал Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать опасности энергетическую безопасность государства.

Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский пошутил о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз, Зеленский заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.