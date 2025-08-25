Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда России, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей России Николай Тимошин.

Тимошин подчеркнул, что заявление от Краснова поступило в коллегию официально. Претендент подал документы на рассмотрение в связи с вакансиями в руководстве суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высшая экзаменационная комиссия отменила квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда России из-за отсутствия заявлений от кандидатов.

Глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни. После смерти Подносовой Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла конкурс на вакансию главы Верховного суда России. Одним из потенциальных кандидатов на пост главы суда называют председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.