Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.0 комментариев
Посол Ирана Джалали назвал наивными ожидания США по смене лидера в стране
Джалали, комментируя заявления американского лидера о перспективах смены руководства в Исламской Республике заявил, что президенту США Дональду Трампу было наивно рассчитывать на возможность привести к власти в Иране удобного для него верховного лидера, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Трамп считал Иран легкой целью, сравнивая ситуацию с Венесуэлой, и полагал, что устранение нынешнего верховного лидера приведет к распаду политической системы страны. По его словам, экс-президент США надеялся создать условия для прихода к власти фигуры, которая будет подчиняться Вашингтону.
«Похоже, недавние события ясно показали наивность такого взгляда. Следовательно, такие заявления не заслуживают ответа», – заявил Джалали в ответ на вопрос о позиции Тегерана по поводу риторики США о выборах нового верховного лидера Ирана.
Дипломат напомнил, что Иран остается независимым государством, где «единственным определяющим фактором для его руководства и политического курса является его народ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе поразил американскую базу в Эрбиле. Иран осуществил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.