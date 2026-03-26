Мишустин встретился с президентом Казахстана Токаевым в Астане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА «Новости».

Визит Мишустина в Казахстан проходит с 25 по 27 марта, в его программе запланированы встречи и участие в ключевых мероприятиях.

Накануне российский премьер обсудил с новым премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между странами. Особое внимание стороны уделили укреплению двусторонних связей и совместным проектам.

Также Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где будут рассматриваться вопросы интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. Кроме того, глава российского правительства выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.

В 2024 году Мишустин уже прибывал в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета и международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с Владимиром Путиным подготовку своего государственного визита в Россию и актуальные вопросы международной повестки.