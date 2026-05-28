Путин поблагодарил Токаева за беседу в неформальной обстановке

Путин поблагодарил Токаева за дружеский ужин в Астане

Tекст: Вера Басилая

В ходе государственного визита Владимир Путин отметил важность состоявшегося диалога, передает РИА «Новости». Президент прибыл в столицу соседней страны в среду вечером, после чего сразу отправился в резиденцию Касым-Жомарта Токаева. Там главы государств поужинали в закрытом формате.

«Спасибо вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке, поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия», – заявил российский лидер во время официальной части встречи.

Основной раунд переговоров на высшем уровне проходит в четверг. По итогам дискуссий стороны планируют утвердить подготовленный пакет совместных соглашений, направленных на развитие стратегического партнерства.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры в узком формате.

Позже лидеры двух государств продолжили встречу с участием официальных делегаций.