Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.
Анонсировано проведение концертов фестиваля «Кантата» на необычных площадках
В День России 15 регионов страны объединит Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», концерты которого пройдут на исторических площадках и даже на заводе.
Грандиозное культурное событие охватит города от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты посетят около 20 тыс. зрителей. Классические произведения прозвучат в кремлях, на площадях и даже на фоне доменных печей металлургического комбината в Череповце.
В этом году к нему присоединились 15 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Череповец, Курск, Новороссийск, Йошкар-Ола, Рязань, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чебоксары, Карелия.
«Ключевая идея марафона «Кантата. Россия» – продвижение академического искусства и создание прочной связи поколений через богатое наследие страны. Симфонические и хоровые произведения исполняются в исторических и общественных пространствах, объединяя граждан России общим языком музыки. Для нас важно, что 12 июня страна звучит единым симфоническим голосом – от Калининграда до Дальнего Востока», – отметил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Наблюдательного совета фестиваля «Кантата» Сергей Новиков.
По данным ВЦИОМ, 22% респондентов посещали театры за последний год, а интерес молодежи к академическому искусству заметно растет. Глава центра Валерий Федоров пояснил, что классика перестает быть нишевым продуктом.
Центральным событием станет выступление дирижера Юрия Башмета в Москве.
В регионах выступят симфонические оркестры и ведущие солисты. Дирижер Филипп Чижевский сообщил, что исполнение музыки Георгия Свиридова на заводе подчеркнет мощь отечественной металлургии. В Калининграде концерт пройдет под руководством Фабио Мастранджело при участии актрисы Софьи Эрнст.
«Всероссийский марафон «Кантата. Россия» – это на сегодняшний день один из самых масштабных проектов в сфере академической музыки в России. В День России классическая музыка выходит за пределы концертных залов и звучит в кремлях, на площадях, в исторических центрах и знаковых локациях. Для нас особенно важно, что академическое искусство становится частью общего культурного переживания страны», – отметил генеральный продюсер фестиваля «Кантата», генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.
Организаторы запланировали проведение концертов более чем в десяти городах страны.
В прошлом году старт марафону на Красной площади дал оркестр Большого театра под управлением Валерия Гергиева.