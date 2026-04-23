Фестиваль «Кантата» объявил о партнерстве с Иннопрактикой и Третьяковкой
Фестиваль классической музыки «Кантата» заключил стратегические партнерские соглашения с компанией «Иннопрактика» и Третьяковской галереей.
Документы подписали на заседании Наблюдательного совета фестиваля в Москве, который проходит под руководством начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Международный фестиваль «Кантата» проводится с 2021 года и уже стал одним из центральных культурно-образовательных событий федерального уровня. Следующий фестиваль состоится с 12 по 16 июня 2026 года в Калининградской области, а в День России, 12 июня, концерты пройдут не только в регионе, но и в Москве, а также более чем в десяти городах страны.
По словам Новикова, «жители, приходя на концерты классической музыки, поддерживают свой родной регион, вносят свой вклад в восстановление архитектурных объектов. Можно сказать, что в этом смысле идея фестиваля полностью воплотилась в жизнь». Власти региона отмечают, что «Кантата» способствует притоку туристов и помогает позиционировать Калининградскую область как культурный центр, а мероприятие стало ключевым элементом юбилейной программы к 80-летию региона.
Партнерство с «Иннопрактикой» направлено на развитие международной гуманитарной повестки и объединение культурного, научного и делового потенциала страны. Первый замгендиректора компании Наталья Попова подчеркнула важность культуры как универсального языка, способного формировать устойчивые связи и интерес к России в мире. Среди совместных проектов уже проводится инициатива «Картина мира».
Сотрудничество с Третьяковской галереей, по словам ее гендиректора Ольги Галактионовой, позволит усилить роль академического искусства и сформировать целостный культурный опыт, интересный всем поколениям. Галерея рада, что ее калининградский филиал ассоциируется с фестивалем и задает высокий стандарт для региона.
В 2025 году «Кантата» впервые провела Всероссийский марафон классической музыки, объединив регионы от Владивостока до Калининграда. Как отметил генеральный продюсер Андрей Борисов, дальнейшее развитие фестиваля связано с интеграцией культурных и технологических инициатив, что отражено в его слогане «Опережая время».