Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода
Бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову грозит длительный срок по делу о получении взятки в 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов Нижегородской области.
Гособвинитель запросил для Кондрашова 13 лет лишения свободы, штраф 510 млн рублей и 10 лет лишения права занимать должности на госслужбе, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
По версии следствия, Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 млн рублей. Следователи полагают, что деньги, в частности, передавались за выделение участка под строительство крематория в Нижнем Новгороде.
После проверки материалов было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Кондрашов объявлен в розыск.
Ранее СК задержал первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в получении взятки. Также СК предъявлял обвинение бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману в получении взятки в особо крупном размере.