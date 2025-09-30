Бывшему первому вице-мэру Нижнего Новгорода предъявили обвинение во взятке

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Бывшему первому вице-мэру Нижнего Новгорода Штокману предъявили обвинение во взятке
Бывшему первому вице-мэру Нижнего Новгорода Штокману предъявили обвинение во взятке
Следствие установило, что экс-чиновник получил 55 млн рублей за содействие строительной компании при исполнении программы переселения из аварийного жилья.
Следственный комитет предъявил обвинение бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
По данным следствия, Штокман получил 55 млн рублей за помощь строительной фирме в заключении муниципальных контрактов, покровительство и контроль их исполнения.
Следствие считает, что незаконные действия Штокмана были связаны с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья в Нижегородской области с 2019 по 2023 годы. Обыск прошел по месту его жительства, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности. В пресс-службе суда уточнили, что экс-чиновник действовал с неустановленными лицами с мая по сентябрь 2022 года.
Штокмана задержали сотрудники ФСБ. По ходатайству следствия он заключен под стражу до 24 ноября. Экс-чиновник обжаловал избранную меру пресечения. В пресс-службе судов подтвердили, что поступила жалоба на постановление о его аресте.
Штокман занимал должность первого вице-мэра с декабря 2020 года, а в сентябре 2022 года добровольно ушел на СВО и с тех пор не исполнял рабочие обязанности. Глава города Юрий Шалабаев объявил об официальном уходе Штокмана с должности 27 августа 2025 года.