Вооруженные футбольные фанаты устроили погромы на улицах Парижа
Футбольные болельщики в ночь с четверга на пятницу устроили беспорядки в XI округе Парижа, шесть человек пострадали, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на префектуру столичной полиции.
В ночь на пятницу в XI округе французской столицы произошли ожесточенные стычки с участием болельщиков клуба «Ницца», передает ТАСС. Пострадали шесть человек, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы задержали 65 нарушителей порядка. У арестованных изъяли холодное оружие и балаклавы. Погромы начались в районе канала Сен-Мартен перед решающим матчем с «Лансом».
Национальное подразделение по борьбе с хулиганством присвоило грядущей игре статус матча повышенного риска. Для обеспечения безопасности вокруг стадиона «Стад де Франс» задействуют 2,2 тыс. полицейских и жандармов. На трибунах ожидают до 60 тыс. фанатов «Ланса» и около 10 тыс. поклонников «Ниццы».
