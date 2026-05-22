Sky News: В Британии расследуют возможные секс-преступления экс-принца Эндрю
Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, «полиция ведет расследование в отношении Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на предмет возможных преступлений сексуального характера», передает РИА «Новости».
Правоохранители планируют допросить женщину, которая заявляет, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году «для сексуальных целей». Отмечается, что свидетельница не является британской подданной. С момента ареста Эндрю полиция уже взяла показания у многих свидетелей.
Кроме того, экс-принца проверяют на причастность к ряду других преступлений, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию. По данным телеканала, для помощи в расследовании британская полиция намерена запросить у США неотредактированные копии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.
Позже стражи порядка освободили бывшего принца из-под стражи. Правоохранители провели обыски по этому делу.