СК подтвердил задержание вице-мэра Нижнего Новгорода за взятку

СК подтвердил задержание вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова за взятку
Первый вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров был задержан по подозрению в получении взятки за помощь в незаконной коммерческой деятельности через посредника, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
СК России по региону подтвердил задержание первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в получении взятки, передает ТАСС.
По информации следствия, в период с февраля по август 2025 года Егоров получил взятку значительного размера через посредника за оказание содействия в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере. Егоров задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее администрация Нижнего Новгорода подтвердила сотрудничество со следствием после задержания Сергея Егорова по делу о взятке.