Приложение Telega исчезло из российского магазина App Store
Альтернативный клиент Telegram под названием Telega исчез из российского App Store, а установка приложения на iPhone невозможна даже через официальный сайт.
Российское приложение Telega, выступающее в качестве альтернативного клиента мессенджера Telegram, исчезло из App Store, сообщает РИА «Новости».
При попытке найти приложение пользователи получают сообщение о том, что «результатов нет». Кроме того, установить Telega на iPhone через официальный сайт теперь также не представляется возможным.
Telega создана на базе открытого кода Telegram и предоставляет полный набор основных функций мессенджера. Приложение пользовалось популярностью среди тех, кто ищет дополнительные возможности или альтернативный интерфейс для общения.
Напомним, что Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал вводить меры по частичному ограничению звонков в Telegram с целью противодействия преступникам. С февраля этого года ведомство стало активно замедлять работу Telegram из-за нарушений российского законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Telegram внедрил функцию предупреждения о неофициальных клиентах.
Ранее компания Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store более 20 VPN-сервисов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничение работы Telegram несоблюдением требований местного законодательства.