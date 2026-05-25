Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй рассказала о жизни «в темноте»

Tекст: Катерина Туманова

Недавно Хэтэуэй рассказала, что на протяжении целого десятилетия она была фактически слепой.

Долгие годы она держала в секрете от публики свои проблемы со зрением, пока, наконец, не призналась: «Я была наполовину слепой в течение 10 лет», пишет Ladbible со ссылквой на подкаст New York Times.

Хэтэуэй объяснила, что в возрасте от 30 до 40 лет у нее развилась катаракта. И это настолько сильно повлияло на зрение, что она почти ослепла на левый глаз.

«И в итоге мне сделали операцию», – сказала она.

Актриса добавила, что не осознавала, «насколько все плохо», пока не поняла, как проблемы со зрением влияют на ее самочувствие.

«С тех пор я успокоилась. Я не понимала, что это действительно истощает мою нервную систему. Да, истощало, может быть, не всех, но меня это точно истощило», – призналась она.

Хэтэуэй считает, что ее случай был «ранним началом» болезни пожилых людей. Катаракта обычно не требует немедленного лечения, но со временем состояние ухудшается.

Для улучшения зрения потребуется хирургическое вмешательство, которое проводится под местной анестезией. Во время операции мутный хрусталик заменяется искусственным.

