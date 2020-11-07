Энн Хэтэуэй извинилась перед инвалидами за роль в фильме «Ведьмы»

Сыгравшая персонажа с тремя пальцами на каждой руке в фильме «Ведьмы» Роберта Земекиса актриса Энн Хэтэуэй принесла свои извинения людям с инвалидностью за эту роль.

«Как человек, который действительно верит в инклюзивность и очень-очень ненавидит жестокость, я должна извиниться за причиненную боль. Я прошу прощения», – заявила Хэтэуэй в своем Instagram.

Актриса добавила, что руки персонажа обидели людей с такими же физическими особенностями.

«Мне жаль детей с различием в конечностях: теперь, когда я знаю об этом больше, я обещаю быть лучше. И я должна отдельно извиниться перед теми, кто любит вас так же страстно, как я люблю своих детей: мне очень жаль, что я подвела вашу семью», – отметила она.

Картина «Ведьмы» подверглась критике за изображение конечностей главных отрицательных персонажей. Ленту обвинили в том, что инвалиды теперь могут ассоциироваться с ведьмами, это может отрицательно повлиять на отношение к этим людям в обществе, считают критики.