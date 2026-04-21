В Дагестане остались подтопленными 49 жилых домов после паводка
Почти 50 жилых домов остаются подтопленными на территории Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Почти пятьдесят жилых домов остаются подтопленными в двух муниципальных образованиях на территории Дагестана, передает ТАСС. Также под водой находятся пятьдесят два приусадебных участка и три участка автомобильных дорог. Специалисты продолжают работы по восстановлению газоснабжения в пострадавших районах.
В пунктах временного размещения находятся пятьсот сорок шесть человек, включая сто шестьдесят девять детей. Межведомственный оперативный штаб продолжает координировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Проводится откачка воды из затопленных помещений, а также обработка и дезинфекция социальных объектов, жилых домов и прилегающих территорий.
По информации МЧС, все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме в пострадавших районах. Сотрудники проводят подворовые обходы для оказания адресной помощи пострадавшим жителям. Мощные ливни, прошедшие в конце марта и начале апреля, привели к масштабным наводнениям в нескольких районах республики, были затоплены десятки домов и автомобилей, смыты мосты. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильных осадков спасатели эвакуировали из опасных районов Дагестана более 3300 человек.
В начале апреля в регионе оставались подтопленными 1339 жилых домов.
Девятнадцатого апреля сотрудники МЧС сообщили о 54 пострадавших зданиях.