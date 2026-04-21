Штурмовики задержали разведчика ВСУ в гражданской одежде

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Закат» рассказал, что во время освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области бойцы штурмового отряда «Севера» задержали военнослужащего ВСУ, который пытался вести разведку, переодевшись в гражданскую одежду, передает РИА «Новости».

«Отмечу, противник в целях собственной безопасности переодевался в гражданскую одежду. Но, так как среди мирного населения остались только пенсионеры, вычислить молодого человека, который проводил разведку местности, не составляло труда», – рассказал боец.

Штурмовые действия российских военных велись поэтапно, в результате чего украинские силы отступили, оставив местных жителей. Военные РФ вывели гражданских на более безопасные позиции и готовят их к эвакуации.

Подразделения группировки «Север» ведут активные наступательные действия в частном секторе и промзоне Волчанска.