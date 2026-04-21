Дальневосточная ипотека охватила защитников приграничья и медиков
Льготная дальневосточная и арктическая ипотека теперь доступна участникам отражения вооруженных вторжений на приграничных территориях и отдельным медработникам, включая сотрудников домов престарелых.
Программу льготной дальневосточной и арктической ипотеки расширили на новые категории граждан, передает РИА «Новости».
В материалах Минфина говорится: «Льготную ипотечную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили еще на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных территорий России и некоторые категории медработников. Соответствующие изменения утверждены правительством РФ».
Ранее правом на участие в программе пользовались, в том числе, участники СВО, выполнявшие задачи только на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь ее смогут оформить граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, отметили в министерстве. В перечень вошли 11 территорий, включая Крым и Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
Согласно утвержденным изменениям, программа также станет доступна работникам государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если она является дополнительной и основной ОКВЭД иной. В Минфине уточнили, что речь идет, в том числе, о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.
Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев отметил, что мера позволит поддержать большее число граждан, улучшить их жилищные условия и привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в арктические регионы. Он напомнил, что на данный момент льготной программой уже воспользовались свыше 200 тыс. российских семей. Дальневосточная ипотека дает возможность приобрести жилье на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти запланировали распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья.
Президент России Владимир Путин поручил сделать программу доступной для многодетных семей и работников образовательных организаций.
Ранее правительство распространило действие льготных кредитов на участников специальной военной операции.