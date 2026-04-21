Жителя Приангарья осудили на 13 лет за госизмену

Иркутский суд отправил мужчину на 13 лет в колонию строгого режима за шпионаж

Tекст: Мария Иванова

Иркутский областной суд вынес приговор жителю региона, обвиняемому в государственной измене, передает ТАСС. Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей и ограничения свободы сроком на один год», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным областной прокуратуры, в 2024 году осужденный познакомился в интернете с представителем украинских спецслужб. Выполняя задание куратора, мужчина сфотографировал контрольно-пропускной пункт войсковой части и отправил снимки, подтвердив местоположение действующего объекта.

За свои действия он получил 7 тыс. рублей и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с иностранной разведкой. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Иркутской области.

