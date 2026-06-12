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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    10 комментариев
    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня

    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



    12 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Меморандум с США согласован в основных пунктах

    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», – заявил дипломат.

    Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

    Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 03:08 • Новости дня
    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ и завершил полет посадкой на базе Аль-Дафра, следует из полетных данных.

    Самолет подал в эфир общий аварийный сигнал, передав код 7700. Код 7700 используется экипажами для обозначения любой общей чрезвычайной ситуации в полете, передает РИА «Новости».

    Он может включать в себя широкий круг возможных проблем, среди которых техническая неисправность, пожар на борту, критическая нехватка топлива или другая экстренная угроза безопасности полета.

    После подачи сигнала бедствия истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, где произвел посадку. Точные причины срабатывания аварийного кода и обстоятельства инцидента пока не раскрываются, детали происшествия остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II в мае подал сигнал 7700 в небе у Аравийского полуострова.

    В январе истребитель ВВС США F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи экстренного сигнала 7700 над районом Аомори.

    В мае американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton над Ближним Востоком подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии недалеко от границы с Ираком.

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    12 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Иран «отстранил» США от управления Ормузским проливом

    IRNA: Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом без США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран намерен решать вопросы контроля над стратегически важным маршрутом исключительно на региональном уровне совместно с Оманом без участия США, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

    Иран не планирует привлекать Соединенные Штаты к контролю над судоходством в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Государственное агентство IRNA опровергло сообщения СМИ о возвращении ситуации к довоенному состоянию.

    «Вопреки странным утверждениям в СМИ Иран не давал никаких обещаний по поводу управления или же возвращения ситуации в Ормузском проливе к состоянию, предшествовавшему военной агрессии США и Израиля. По просьбе Ирана США не будут играть никакой роли в управлении Ормузским проливом», – заявили в иранском агентстве.

    Вопрос будущего управления проливом будет решаться по инициативе Тегерана в региональных рамках. Ключевым партнером в этом процессе выступит Оман как другая прибрежная страна.

    Ранее обсуждалась возможность подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Предполагалось, что документ обеспечит немедленное открытие пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.

    Ранее президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется».

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    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

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    12 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас

    Tекст: Антон Антонов

    В районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Точная причина случившегося пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также произошел у побережья города Сирик на юге Ирана.

    Накануне США нанесли удары по Ирану. Белый дом заявлял, что новые удары США решили не наносить.

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    12 июня 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей

    Fars: Иран включил в список целей для военных ударов связанные с Маском объекты

    Tекст: Антон Антонов

    Иран внес в список целей объекты, связанные с активами Илона Маска на Ближнем Востоке, сообщает Fars со ссылкой на информированные источники.

    «Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе», – заявил источник Fars.

    Указывается, что американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Наземные станции Starlink, через которые работает спутниковый интернет SpaceX, расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. Starlink является дочерним подразделением спутникового интернета, полностью принадлежащим компании Маска SpaceX.

    Как отмечает телеканал CNN, иранская угроза прозвучала на фоне первичного публичного размещения акций SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ранее пригрозил ударами по объектам крупнейших американских IT-компаний на Ближнем Востоке.

    В связи с IPO SpaceX состояние Илона Маска, по оценке агентства Reuters, превысило триллион долларов.

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    12 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    Трамп заявил об одобрении Ираном соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство в его понимании одобрило соглашение с Вашингтоном.

    «Как я понимаю, ответ «да» – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана.

    Трамп заявил, что Иран в рамках договоренностей с США возьмет обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием и не приобретать его. По его словам, Тегеран уже согласился на такой пункт, который он назвал для себя главным, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также сообщил, что готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном станет очень детальным документом и включит снятие морской блокады с Ирана.

    Он добавил, что текст согласован многими странами и назвал сделку выгодной для США, Ближнего Востока и в перспективе для Ирана.

    Трамп выразил уверенность, что после заключения сделки цены на нефть начнут снижаться ниже уровней, зафиксированных до начала конфликта, а вслед за ними подешевеют и другие товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном и необходимости его лишь подписать.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы.

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    12 июня 2026, 00:55 • Новости дня
    Взрыв произошел на юге Ирана

    Взрыв произошел у побережья города Сирик на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Причина произошедшего взрыва пока не сообщается, передает РИА «Новости» .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне США нанесли удары по Ирану. Иранские СМИ сообщали о серии взрывов и работе ПВО в районах Минаба и Сирика на юге страны.

    Вашингтон заявил, что отменил новые запланированные удары по Ирану.

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    12 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Взрыв у побережья Ирана связали с попыткой танкера пройти через Ормузский пролив

    Reuters: Взрыв у побережья Сирика связан с попыткой танкера пройти через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв у побережья иранского города Сирик связан с действиями иранских военных, остановивших проход танкера в Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    По данным иранских СМИ, военнослужащие не позволили «нарушающему правила танкеру» пройти через Ормузский пролив без предварительного согласования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв. Также взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

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    12 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Merh: Иран и США подготовили проект меморандума о прекращении конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие американских санкций в обмен на обязательства Ирана.

    Документ состоит из 14 пунктов, включая немедленное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Согласно проекту, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, планируется полное снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней. Тегеран также должен получить доступ к финансовым источникам и возможность свободно продавать нефть.

    «Также США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум 300 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что после начала переговоров Вашингтон разблокирует иранские активы на 12 млрд долларов.

    В течение 60 дней стороны продолжат обсуждение окончательного соглашения по ядерному вопросу и отмене резолюций Совбеза ООН. Иран подтверждает отказ от производства ядерного оружия в рамках ДНЯО, а итоговая сделка потребует утверждения на уровне ООН.

    В конце мая СМИ сообщали, что стороны согласовали проект меморандума о взаимопонимании. По данным иранской прессы, американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к заблокированным средствам в размере 12 млрд долларов.

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    12 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    МИД Ирана назвал спекуляциями сообщения о сроках соглашения с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Соглашение с США не было окончательно согласовано

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США являются спекулятивными, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, никаких окончательных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    «Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности соглашения.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

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    12 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил «разбавление» урана внутри Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп считает возможным вариантом решения иранской ядерной проблемы «разбавление» обогащенного урана внутри этой страны, пишут американские СМИ.

    Трамп согласился кардинально изменить подход к решению ядерной проблемы Тегерана, одним из возможных вариантов урегулирования ситуации может стать обработка сырья непосредственно на территории этой страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    При этом разбавление должно проходить под надзором инспекторов ООН, сказал неназванный высокопоставленный чиновник в Вашингтоне.

    Ожидается, что любые практические шаги по изменению иранской ядерной программы начнутся только после официального утверждения новых договоренностей. Для этого Вашингтону и Тегерану предстоит подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп требовал уничтожить или вывезти иранский обогащенный уран за границу. Власти исламской республики отказались радиоактивное сырье другим странам.

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    12 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Трамп назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Публикации иранских СМИ о меморандуме США и Ирана из 14 пунктов не соответствуют действительности, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Условия, которые Иран обнародовал через фейковые СМИ, не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменной форме. То, что они сказали... не имеет ничего общего с правдой», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее иранская пресса сообщила, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов.

    При этом Трамп сообщал, что иранское руководство одобрило некое соглашение с США.

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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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