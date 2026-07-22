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Число погибших в конфликте с Ираном военных США достигло 18 человек
Общее количество жертв среди американских солдат достигло 18 человек после официального опознания останков сержанта Энджела Рамперсада.
Американские военные обнаружили тело сослуживца, который ранее числился пропавшим без вести, передает ТАСС.
Инцидент произошел 17 июля во время удара по военной базе в Иордании. Изначально центральное командование сообщало о гибели двух солдат и пропаже одного.
Погибшим оказался сержант Энджел Рамперсад. Его останки нашли 19 июля в районе прилета снарядов, после чего специалисты провели процедуру идентификации. Теперь общее число убитых американцев в ходе текущего противостояния выросло до 18.
Кроме того, Associated Press сообщает о значительном количестве пострадавших. За время боевых действий против Ирана ранения получили более 500 американских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о гибели двух военнослужащих и пропаже одного солдата после удара по базе в Иордании.
Позже американские военные обнаружили неопознанные человеческие останки на месте происшествия.
Общее количество пострадавших в ходе конфликта с Ираном солдат превысило 500 человек.