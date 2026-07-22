Число погибших в конфликте с Ираном военных США достигло 18 человек

Tекст: Мария Иванова

Американские военные обнаружили тело сослуживца, который ранее числился пропавшим без вести, передает ТАСС.

Инцидент произошел 17 июля во время удара по военной базе в Иордании. Изначально центральное командование сообщало о гибели двух солдат и пропаже одного.

Погибшим оказался сержант Энджел Рамперсад. Его останки нашли 19 июля в районе прилета снарядов, после чего специалисты провели процедуру идентификации. Теперь общее число убитых американцев в ходе текущего противостояния выросло до 18.

Кроме того, Associated Press сообщает о значительном количестве пострадавших. За время боевых действий против Ирана ранения получили более 500 американских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о гибели двух военнослужащих и пропаже одного солдата после удара по базе в Иордании.

Позже американские военные обнаружили неопознанные человеческие останки на месте происшествия.

Общее количество пострадавших в ходе конфликта с Ираном солдат превысило 500 человек.