Байден заявил о передаче Киеву «сотен тысяч» боеприпасов

Tекст: Ольга Иванова

Байден сделал заявление о том, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов, сообщает РИА «Новости». Это заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что вместе с артиллерийскими боеприпасами в Украину также отправят тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Такая поддержка, по его словам, будет продолжаться до конца его президентского срока.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты планируют продолжать усиливать позиции Киева в текущем конфликте и обеспечивать его необходимыми ресурсами для защиты и противодействия внешним угрозам. Это заявление подчеркивает приверженность США укреплению обороноспособности Украины на фоне продолжающихся конфликтов в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.