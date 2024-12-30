Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов
Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву
Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»
Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.
Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.