Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.