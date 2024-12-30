Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

  • Новость часаРоссийские войска освободили Новооленовку в ДНР
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    «Французы – лидеры среди переселенцев в Россию по духовно-нравственной визе»
    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    Социологи: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    БРИКС получит еще одну страну-партнера в Азии
    Путин поздравил лидеров трех стран НАТО с Новым годом
    Захарова рассказала, для чего российский спецборт летал в США
    Лавров объяснил отказ России от участия в «саммите мира»
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня

    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    29 декабря 2024, 19:07 • Новости дня
    Допинг у украинского игрока «Челси» объяснили стволовыми клетками коровы

    Журналист Бурбас объяснил наличие допинга у игрока «Челси» стволовыми клетками коровы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику, выступающему за «Челси», ввели в колено стволовые клетки коровы с мельдонием, заявил украинский журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz.

    Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что игроку сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику ввели стволовые клетки коровы, которые содержали мельдоний, что и стало причиной допингового скандала, передает «Лента.ру».

    Михаил Мудрик перешел в «Челси» из клуба «Шахтер» в январе 2023 года за 70 млн евро. Несмотря на высокую стоимость трансфера, в текущем сезоне он не отметился результативными действиями в семи матчах Английской премьер-лиги.

    Ранее игрок английского клуба «Челси» Михаил Мудрик оказался под подозрением после обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе.

    Сам Мудрик заявил, что известие о найденном в его пробе запрещенном веществе якобы стало для него шоком, и подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещенные вещества. Мудрик планирует тесно сотрудничать с клубом и соответствующими органами, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента.

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    29 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Фицо призвал срочно рассмотреть решение Украины по остановке транзита газа

    Премьер Словакии Фицо призвал лидеров ЕС обратить внимание на решение Украины по газу из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность решением Украины прекратить транзит российского газа с 2025 года и призвал лидеров ЕС принять срочные меры, чтобы избежать негативных последствий для Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к лидерам стран Европейского союза с просьбой обратить внимание на решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».

    Фицо охарактеризовал эту ситуацию как беспрецедентную и призвал к срочному рассмотрению вопроса, подчеркивая, что такое решение Украины может нанести вред гражданам Евросоюза.

    В своем письме, адресованном главам Европейской комиссии и Европейского совета, Фицо выразил мнение, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть рациональной и направленной на благо всех граждан, а не представлять собой саморазрушительные действия. Он подчеркнул, что действия Украины по прекращению транзита газа были приняты в одностороннем порядке, без предварительных консультаций с ЕС и заинтересованными странами.

    Фицо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прекращении транзита газа после 1 января 2025 года, что может затронуть поставки газа в Словакию и в другие страны Западной Европы. Премьер-министр Словакии призвал ЕС уделить этой ситуации должное внимание и принять меры для решения возникшей проблемы.

    Ранее Украина направила письмо энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии из-за угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна остановит поставки электроэнергии на Украину, если та прекратит транзит российского газа.

    Зеленский в ответ заявил, что Россия якобы поручила Словакии «открыть второй энергетический фронт против Украины».

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    29 декабря 2024, 20:41 • Новости дня
    Рогов: Клещи вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке сжимаются

    Tекст: Мария Иванова

    Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка оказался в сложной ситуации, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что «клещи» вокруг гарнизона ВСУ сжимаются, и части украинских сил находятся в полуокружении. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку как с востока, так и с севера, продолжая окружение с юга и запада.

    Ранее Рогов отмечал, что основной маршрут снабжения ВСУ в Великой Новоселке был перерезан, из-за чего украинским силам пришлось использовать менее подходящие проселочные дороги для доставки боеприпасов и резервов.

    Великая Новоселка, расположенная на времевском направлении запорожской линии фронта, находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). В этом населенном пункте расположен крупный командный и логистический центр ВСУ, что делает его стратегически важным объектом в текущем конфликте.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало.

    Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении; свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка.

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    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

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    29 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

    Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, пока не удается вернуть родным из-за активных боевых действий в зоне его гибели.

    Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.

    Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

    Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

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    30 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

    КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    @ Valeria Mongelli/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только 55% украинцев в декабре 2024 года верят в будущее процветание Украины в составе ЕС, что значительно меньше по сравнению с 88% в октябре 2022 года, отмечают в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

    Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

    Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

    Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

    В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

    Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

    Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    29 декабря 2024, 17:09 • Новости дня
    Задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами

    Tекст: Евгения Караваева

    Олег Побережнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, повторно задержан по новому обвинению в бездействии, связанном с издевательствами над солдатами, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк снова задержан. Как передает РИА «Новости», ему предъявлено новое обвинение в бездействии военной власти в военное время.

    В офисе генпрокурора Украины сообщили, что с февраля по июль 2024 года Побережнюк знал об издевательствах своего подчиненного, командира взвода, над солдатами, но не предпринял никаких действий для наказания виновного офицера.

    По данным украинских СМИ, скандал вокруг бригады разгорелся 16 декабря, когда «Украинская правда» сообщила о систематических злоупотреблениях в части. Владислав Пастух, командир одного из взводов, обвинялся в избиении и вымогательстве денег у подчиненных. Офис генпрокурора Украины начал расследование по этому делу, и 19 декабря Побережнюка задержали по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

    Правоохранители провели обыски по месту жительства командира. Решается вопрос о мере пресечения. Ранее государственное бюро расследований Украины также возбудило уголовное дело против командира взвода бригады за избиение и издевательства над солдатами. Среди прочих эпизодов: в феврале командир избил солдата, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, а затем привязал его к деревянному кресту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ не раз отличались своей жестокостью. Ранее в районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле.

    Во время нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ занимались преднамеренными убийствами российских мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков, расстреливали россиян во время эвакуации и в их собственных домах, точно зная о невоенном статусе своих жертв.

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    30 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Он охарактеризовал 2024 год как провал для Зеленского. В своей колонке на медийной платформе «Смотрим.ру» он отметил несколько ключевых событий, которые, по его мнению, привели к этому, сообщает ТАСС.

    Медведчук подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность 21 мая, что стало началом его проблем. Он также отметил, что президент Украины дискредитировал себя в качестве верховного главнокомандующего, ввязавшись в «курскую аферу». Дополнительно, Зеленский оказался замешан в коррупционный скандал на дипломатическом фронте, что, по мнению политика, окончательно подорвало его международные позиции.

    Также Медведчук добавил, что 2024 год стал датой разрушения западной гегемонии в мире. По его словам, это падение произошло по трем основным параметрам: военному, экономическому и политическому.

    По данным Associated Press, западные и украинские чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта на Украине, которая теряет позиции под давлением российских сил.

    Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, который отозвал войска с восточного фронта для участия в операции, не оправдавшей ожиданий стратегов, отметило издание Le Temps.

    В то же время американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, что лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией.

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    29 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в умственных способностях чиновников США из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов.

    В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

    Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

    По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

    Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

    Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

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    29 декабря 2024, 17:02 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил значение освобождения Новотроицкого в ДНР

    Коц: Освобождение Новотроицкого открыло путь к наступлению на Покровск и Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Новотроицкое, расположенное в Покровском районе бывшей Донецкой области, станет плацдармом к наступлению на Красноармейск (Покровск) и возможной блокаде путей в Днепропетровскую область, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что освобождение Новотроицкого предоставляет возможность выстраивать плацдарм для наступления на Красноармейск, также известный как Покровск, с южной стороны.

    Коц отметил, что в дополнение к стратегическому расположению на берегу реки Соленая, Новотроицкое может стать ключевым пунктом для дальнейшего продвижения на северо-запад. Это потенциально позволяет перерезать одну из двух крупных трасс, ведущих в Днепропетровскую область.

    Военкор также подчеркнул, что такой подход исключает необходимость лобового штурма Покровска.

    «Очевидно, Покровск в лоб штурмовать не будут. Зачем, если работает тактика, опробованная в Авдеевке, Красногоровке, Селидово, Угледаре?» – отметил Коц.

    Взятие Покровска в клещи позволит отрезать город от снабжения, что рано или поздно вынудит противника оставить его, считает военкор.

    Российское Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» успешно освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).

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