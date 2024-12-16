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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    5 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    86 комментариев
    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

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    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    16 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

    Студия «Квартал 95» в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины без Крыма

    «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Реклама новогоднего выпуска «Вечернего квартала» от студии «Квартал 95», совладельцем которой ранее был Владимир Зеленский, вызвала скандал из-за изображения карты Украины без Крыма, сообщили украинские СМИ.

    В социальных сетях кадр, на котором карта Украины изображена без Крыма, вызвал волну негативных комментариев среди пользователей. Некоторые из них также обвинили студию в неуместности развлекательного шоу в условиях боевых действий, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от ФИФА за показ карты на жеребьевке ЧМ-2026, где Крым не был представлен как часть Украины. В сентябре сообщалось, что на Украине выпустили учебник, на карте которого страна изображена без Крыма. В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России, однако позже публикацию удалили.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

    Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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    16 декабря 2024, 00:50 • Новости дня
    Владелец Global Spirits профинансировал ВСУ за счет бизнеса в России

    Номинальный владелец Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России

    Tекст: Антон Антонов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

    Курносенко сообщил, что против «номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits» было открыто «уголовное дело по факту финансирования терроризма». Указывается, что речь идет о «сумме свыше 1,3 млрд рублей». Курносенко отметил, что средства на поддержку ВСУ поступали из прибыли, полученной от экономической деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности ВСУ, был объявлен Россией в розыск.

    В августе 2024 года следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову, обвиняемому в окончательной редакции не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности.

    СМИ сообщали, что заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits.

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    16 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Пушков одной фразой оценил планы властей Украины бежать в Лондон
    Пушков одной фразой оценил планы властей Украины бежать в Лондон
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Властям Украины надо было бежать в Лондон в 2022 году, когда они всерьез рассматривали такой вариант, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Надо было ехать. Впрочем, похоже, этот резервный вариант сохраняется», написал Пушков в своем Telegram-канале

    Таким образом он отреагировал на заявление бывшего министра иностранных дел Украины и экс-посла этой страны в Британии Вадима Пристайко, что в феврале 2022 года власти Украины рассматривали возможность релокации правительства в Лондон, чтобы оттуда продолжить управление страной.

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    16 декабря 2024, 06:20 • Новости дня
    Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

    Захарова прокомментировала украинское кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре словами «бес попутал»

    Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

    Tекст: Антон Антонов

    В Киево-Печерской лавре, которую украинские власти частично отобрали у канонической Украинской православной церкви, во время Рождественского поста устроили съемки украинского кулинарного шоу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню – вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», – заявила Захарова в Telegram.

    Она подчеркнула, что это «лучшая иллюстрация» попыток подменить на Украине христианские ценности «ультранационализмом и неонацизмом». По ее словам, на Украине хотят «захватить и оприходовать» святыни, чтобы использовать их как источник «канонической легитимности».

    Захарова заявила, что православный пост подразумевает «воздержание», а не «подмену скоромного «вкусненьким постным». «Одно радует: и на самой Украине, охваченной этим безумием, многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни», – заявила она.

    В эфире украинского телеканала «1+1» показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме лавры, передает РИА «Новости».

    Напомним, министерство культуры Украины сообщало, что Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры перешли от канонической Украинской православной церкви в собственность украинских властей.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство

    Израиль празднует грандиозную военную победу – полное уничтожение своего многолетнего противника, вооруженных сил бывшей Сирии. На первый взгляд, перед нами подтверждение классической истины о том, что арабы воевать не умеют. На самом деле умеют – и новая Сирия вполне способна это когда-нибудь продемонстрировать. И тогда может содрогнуться не только Израиль, но и весь Ближний Восток. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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