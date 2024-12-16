В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.7 комментариев
ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц
ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года
Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.
Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.
В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.
Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.