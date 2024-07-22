Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.3 комментария
Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, Венгрия отказалась снимать вето, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.
«Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.
Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.