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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    8 комментариев
    30 ноября 2024, 10:19 • Новости дня

    Рябков заявил, что выделенные Украине доллары можно сжечь без потери эффекта

    Tекст: Александра Юдина

    Выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, выделение Западом многомиллиардных траншей для Украины не принесет положительных результатов, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что средства, как и предыдущие десятки миллиардов долларов и евро, будут потрачены впустую, не принося пользы народам, охваченным конфликтом.

    «С таким же успехом эти люди могли бы свои доллары сжечь у себя в камине. Эффект был бы такой же», – заявил замглавы МИД.

    Таким образом, дипломат выразил уверенность, что финансовая поддержка Украины со стороны западных стран не изменит текущую ситуацию и только продолжит усугублять проблемы в регионе, вместо того чтобы способствовать разрешению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    29 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники, сообщило Минобороны России.

    Уничтожены также бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила многочисленные украинские формирования, включая 21-ю, 41-ю, 44-ю и 47-ю механизированные бригады, 17-ю тяжелую механизированную, 5-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия произвели удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Гончаровку и Черкасское Поречное.

    Ранее добровольцы сообщали, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard. В прошлые сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих и разнообразную военную технику в Курской области.

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    29 ноября 2024, 11:20 • Новости дня
    Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Российские войска заняли первые высотки в Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

    Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, а до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    29 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам

    ЦБ заявил о рисках криптовалют для россиян и об отсутствии изменений в своем отношении

    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) продолжает считать криптовалюту активом с повышенными рисками для физических лиц, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

    «Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен», – сказал Габуния в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ЦБ продолжает следить за развитием мировых тенденций в сфере криптовалют. Однако, по его словам, заметного перехода от слов к делу в этом направлении пока не наблюдается.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюту невозможно считать надежным средством для сбережений из-за ее непредсказуемости и волатильности, однако она может быть полезна для внешнеторговых операций.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант.

    Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23, он размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант, передает РИА «Новости».

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и была объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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    29 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) планирует ввести новые регуляторные меры для ужесточения требований к формированию резервов банков, связанных с высокорисковыми ипотечными схемами, чтобы минимизировать их распространение, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

    Габуния отметил, что подробности о том, как будут работать эти меры, регулятор объявит позднее, передает РИА «Новости».  Согласно данным ЦБ, банки и застройщики продвигают свои совместные маркетинговые программы на первичном рынке, по ним в III квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека. При этом схемы продажи квартир «с субсидией от застройщика», как правило, основаны на том, что в обмен на льготы заемщик приобретает жилье по повышенной стоимости.

    В конце сентября ЦБ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на минимизацию высокорисковых схем ипотечного кредитования и улучшение информированности заемщиков о кредитных условиях и рисках.

    Стандарт также преследует цель предотвратить случаи, когда банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив вместо счета эскроу, где они могут находиться длительное время без использования по назначению. Это должно повысить прозрачность и защиту потребителей на рынке ипотечного кредитования.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

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    29 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Зеленский заявил, что Шольц рассказал ему подробности разговора с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский заявил, что поговорил по телефону с Шольцем, который якобы поделился с ним подробностями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Кроме того, Зеленский и Шольц затронули тему военной поддержки Украины со стороны Германии. Особое внимание было уделено поставкам систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

    Напомним, телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября.

    Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности.

    За день до этого Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с президентом России. Позже Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным.

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