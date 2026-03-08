  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня

    Саудовская ПВО сбила дрон на подлете к месторождению Шайба

    Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате дрона у месторождения Шайба

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили дрон, направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба у границы с ОАЭ, где добывают около миллиона баррелей в день.

    Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к крупному нефтяному месторождению «Шайба» в Саудовской Аравии, был перехвачен силами королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что перехватило беспилотник, направлявшийся к нефтяному месторождению «Шайба», – говорится в сообщении.

    Месторождение «Шайба» расположено примерно в 800 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда, ближе к границе с ОАЭ, и относится к крупнейшим в королевстве. По данным сообщения, там добывается около 1 млн баррелей нефти в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовские военные перехватили беспилотник над пустынным районом Руб-эль-Хали на пути к месторождению Шайба. Ранее Министерство обороны королевства подтвердило попытку нападения дрона на нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре. В соседнем Кувейте беспилотный летательный аппарат ударил по топливному резервуару в международном аэропорту.

    8 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Избран новый верховный лидер Ирана

    Совет экспертов Ирана определил нового верховного лидера страны

    Избран новый верховный лидер Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране завершился процесс выбора нового верховного лидера, решение принято Советом экспертов и ожидается официальное объявление.

    Совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора, передает ТАСС. Член совета Ахмад Аламольхода заявил: «Выборы лидера состоялись и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов», – приводит его слова агентство Mehr.

    Имя избранного пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. А накануне Совет экспертов Ирана сообщил, что намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    8 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

    Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    @ wikipedia.org

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    «На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

    «При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

    «Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

    Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

    Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

    В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

    В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.

    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    8 марта 2026, 11:26 • Новости дня
    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи

    Reuters сообщил о расколе элит Ирана после гибели верховного лидера

    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После гибели аятоллы Али Хаменеи внутренние распри среди иранской элиты заметно обострились, что усложнило процесс выбора нового лидера, пишут западные СМИ.

    В иранской элите нарастает внутренний раскол после гибели верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, пишут «Вести» со ссылкой на агентство Reuters. Источник, близкий к руководству Ирана, отмечает, что разногласия в верхушке существовали и ранее, но при жизни Хаменеи они оставались в тени благодаря его жесткому контролю.

    Сейчас, по информации Reuters, внутренние распри внутри правящих кругов Ирана значительно обострились и стали более явными. Эксперты утверждают, что уход Хаменеи фактически активировал этот раскол, который теперь выходит на поверхность.

    Главным претендентом на высший государственный пост считается сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи. Однако, как подчеркивает агентство, его позиции нельзя считать непоколебимыми: у него меньше политического опыта по сравнению с другими фигурами, религиозный авторитет ниже, чем у ряда аятолл, а поддержки от умеренных политиков он получить не смог.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана сформировал единую позицию по вопросу будущего верховного лидера.

    Ранее Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана и главный претендент на этот пост, был ранен в ходе одной из атак США и Израиля. Накануне сообщалось, что Совет экспертов Ирана намерен провести заседание для избрания нового верховного лидера в ближайшие сутки.


    8 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов впервые с начала агрессии против Ирана атаковали объект инфраструктуры на иранской территории, сообщают израильские СМИ.

    Израильское издание со ссылкой на свои источники пишет о первой атаке Эмиратов по Ирану. Стороны конфликта пока официально не подтвердили эти сведения.

    ОАЭ в первый раз атаковали Иран, сообщили источники Ynet, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт пребывания Эмиратов в состоянии войны. Силы противовоздушной обороны зафиксировали запуск 186 иранских баллистических ракет в сторону страны. Дипломатическое ведомство передало послу Ирана резкую ноту протеста из-за нарушения суверенитета.

    8 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока

    Командование Ирана предупредило о возможных ударах по нефтеобъектам региона

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по объектам топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке в случае продолжения атак США и Израиля на иранскую энергосферу, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что ответ будет симметричным и затронет инфраструктуру региона.

    Военные обратились к руководителям исламских государств с призывом повлиять на Вашингтон и Тель-Авив. «Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действий в регионе», – говорится в заявлении.

    В командовании отметили, что до сих пор Иран воздерживался от «любого рода подобных шагов», несмотря на осведомленность о всей топливно-энергетической инфраструктуре соседних стран и наличии наступательных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана предупредила о непредсказуемых последствиях для ядерной энергетики Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.

    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    8 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране

    Jerusalem Post: ОАЭ отрицают причастность к атаке на опреснительную установку в Иране

    ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
    @ Walter G. Allgoewer/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенные Арабские Эмираты непричастны к удару по опреснительной установке на иранской территории, сообщил высокопоставленный источник.

    Абу-Даби не имеет отношения к инциденту, сказал собеседник Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Государство не участвовало в каких-либо военных акциях против соседней страны, добавил он.

    До этого израильские СМИ сообщили о первой атаке военных ОАЭ по объекту инфраструктуры на территории Ирана. Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на американской базе Аль-Дафра в Эмиратах. В Тегеране этот удар назвали возмездием за нападение на школу.

    8 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран нанес массированные удары по Израилю и базам США

    Армия Ирана заявила об атаке на Хайфу и американские объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники иранской армии атаковали объекты в Хайфе и Тель-Авиве, а также американскую базу Кэмп-Арифджан и другие цели в Кувейте.

    Вооруженные силы Тегерана осуществили нападение на цели в Хайфе и Тель-Авиве, а также на американские базы в Кувейте, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Удары наносились в течение последних нескольких часов. По данным иранской стороны, помимо израильских объектов, под огнем оказалась база Кэмп-Арифджан, где расположены склады с боеприпасами, оборудование и позиции ПВО.

    Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об успешном поражении американской вертолетной базы в районе Аль-Адири.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет с иранской территории.

    Ранее Корпус стражей исламской революции поразил военные объекты США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

    8 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    The New York Times сообщил о страхах США из-за урана в Исфахане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты полагают, что Иран может добраться до запасов обогащенного урана на объекте в иранском городе Исфахан, пишет газета The New York Times.

    Иран может восстановить доступ к запасам обогащенного урана на объекте в Исфахане, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты The New York Times. По данным издания, разведывательные службы США считают, что к складам ядерного топлива уже проложен узкий проход, несмотря на неоднократные удары по объекту со стороны США и Израиля.

    Пока остается неизвестным, насколько быстро Тегеран сможет вывезти эти запасы за пределы объекта. Американские разведслужбы продолжают постоянное наблюдение за ситуацией, чтобы контролировать возможное перемещение ядерных материалов.

    Израиль и Соединённые Штаты убеждены, что основная часть иранского ядерного топлива хранится в подземных тоннелях в Исфахане. Остальные запасы распределены между бункерами в Фордо и Натанзе. В начале нынешнего конфликта Соединённые Штаты и Израиль нанесли новые удары по входам в тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не позволить иранской стороне вывезти оттуда материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в городе Исфахан на юге Ирана. При ударах США и Израиля по Исфахану погибли восемь человек. Взрывы также прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз.

    8 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    WP: Иран получил от Китая компоненты для баллистических ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские суда вывезли из китайского порта химикаты для производства ракетного топлива, необходимые для строительства баллистических ракет, заявляет американская пресса.

    Китайский порт покинули два иранских грузовых судна с партией химикатов, предположительно предназначенных для создания твердого ракетного топлива, передает RT со ссылкой на Washington Post.

    Спутниковые снимки зафиксировали иранские корабли, которые могут транспортировать компоненты для ракетного вооружения. «Суда Shabdis и Barzin, способные перевозить до 6500 и 14 500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая», – говорится в материале.

    Терминал специализируется на погрузке химической продукции, включая перхлорат натрия. Данное вещество необходимо Тегерану для выпуска твердого топлива, применяемого в баллистических ракетах.

    Уточняется, что сухогрузы следуют в иранский порт Бендер-Аббас. Подобные действия могут указывать на смену курса Пекина, который прежде воздерживался от шагов, способных обострить отношения с США.

    Ранее сообщалось, что иранские военные ударили по вертолетной базе США в Кувейте баллистическими ракетами.

    До этого Израиль нанес авиаудар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    8 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране

    ЦАХАЛ подтвердил убийство главы центрального штаба ВС Ирана Бабаиана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаудара по Тегерану погиб генерал Абу аль-Кассем Бабаиан, возглавлявший штаб войск ПВО Ирана и координировавший операции против Израиля.

    Израильская авиация совершила атаку, уничтожив руководителя военного штаба верховного лидера Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, передает ТАСС. Генерал также возглавлял центральный штаб вооруженных сил исламской республики, известный как «Хатам-аль-Анбия».

    В пресс-службе ЦАХАЛ раскрыли причины охоты на военачальника. «Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций», – подчеркнули израильские военные.

    Погибший офицер был назначен на высокую должность после смерти своего предшественника Али Шадмани. Тот также стал целью израильских ВВС и был убит в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба армии Израиля в июне 2025 года сообщила о ликвидации предыдущего начальника штаба ПВО Ирана генерала Али Шадмани. Израильские военные в начале марта уничтожили в Тегеране исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом спецназа КСИР Дауда Али Заде. Иранские власти официально подтвердили гибель глав Минобороны и Генштаба республики.

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен
    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

