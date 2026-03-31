Жителя Архангельской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Архангельский облсуд приговорил жителя Коношского района к 12 годам шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа, передает РИА «Новости».

По данным суда, ранее судимый мужчина 1983 года рождения в 2023 году регулярно общался через мессенджеры и соцсети с родственником, который после освобождения из колонии стал военнослужащим другого государства.

По его указаниям за вознаграждение обвиняемый собирал и передавал сведения о стратегически важных объектах на территории Архангельской области.

Речь идет о родном брате осужденного, который перешел на сторону вооруженных сил Украины и выполняет задачи управления разведки этого государства, уточнили в областной прокуратуре.

Следствие пришло к выводу, что переданные сведения могли быть использованы для незаконных действий против вооружения, военной и специальной техники и нанести ущерб безопасности России.

В 2024 году мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ, вину он признал полностью. Суд учел его характеристики, наличие смягчающих обстоятельств и ранее назначенное наказание.

Осужденный имеет образование девять классов, не трудоустроен, состоит в браке, иждивенцев не имеет, у него диагностирована алкогольная зависимость. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее против жителя поселка Коноша Архангельской области возбудили уголовное дело о госизмене за передачу по заданию брата, связанного с украинской разведкой, данных о расположении объектов ПВО.