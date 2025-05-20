Жителя Архангельской области обвинили в госизмене

ФСБ пресекла передачу Украине данных о ПВО Минобороны в Архангельской области

Tекст: Евгения Караваева

Уголовное дело о государственной измене возбудили против жителя поселка Коноша, передает ТАСС. В региональном управлении ФСБ уточнили, что мужчина подозревается в сотрудничестве с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, в 2023 году подозреваемый с помощью мобильного телефона собирал и передавал сведения о расположении объектов противовоздушной обороны Минобороны России на территории Архангельской области. Уточняется, что он действовал по заданию родного брата, работающего в интересах украинской разведки.

В сообщении ФСБ отмечается: «РУ ФСБ России по Архангельской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Архангельской области 1983 года рождения, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с Главным управлением разведки министерства обороны Украины».

Переданная информация могла быть использована против российских Вооруженных сил и причинить ущерб безопасности страны, выразившийся в возможных потерях личного состава и военной техники. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

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