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    Вашингтон поменял язык диалога с Россией особым образом
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    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    Мэр подконтрольного ВСУ города в ДНР призвал Зеленского заключить мир
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    5 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня

    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    25 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса

    Политолог Ткаченко: Сотрудничество с США в Донбассе и Новороссии будет означать признание регионов российскими

    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон. Однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Заявление Владимира Путина о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах, стоит рассматривать в двух плоскостях», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, проекты в этой области требуют больших инвестиций и новейших технологий. Поэтому совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней. Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», – пояснил собеседник. Он напомнил, что ранее западные страны инвестировали в том числе в российские нефть и лес. 

    Во-вторых, продолжил эксперт, возможная совместно с американскими структурами добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии означала бы согласие с тем, что это российские территории. «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – уточнил Ткаченко.

    Кроме того, экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта, считает политолог. «Впрочем, важно не переоценить американское влияние», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем, как считает аналитик, Москва не станет спешить с допуском иностранных капиталов в проекты по редкоземельным металлам. «Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона», – допускает Ткаченко.

    Он также обратил внимание на заявление Путина по поводу украинской государственности. «В позициях России и США относительно Владимира Зеленского, на мой взгляд, есть консенсус: ему нет места ни на переговорах, ни в будущем Украины. Кто придет на его место – это вопрос, который волнует и нас, и Соединенные Штаты. Я не исключаю, что американское глубинное государство попытается провести своего человека, который в случае изменений в Белом доме вернул бы Украину на антироссийский трек», – отметил политолог.

    «Москву это не устраивает. Мы подходим к решению украинской проблемы с другой стороны: настаиваем на демилитаризации Украины и принятии ею нейтрального статуса», – акцентировал аналитик. По его оценкам, важным моментом из заявлений президента стало то, что российская сторона не хочет демонтажа соседней страны и выступает за сохранение ею государственности.

    «Ведь в ином случае события могут развиваться так, что Венгрия, Румыния и Польша заявят о своих территориальных претензиях и попытаются отхватить «куски». Мы получим грандиозный конфликт на западе Украины. Впрочем, о будущем украинской территории нам еще предстоит долго говорить, и это будут непростые переговоры», – заключил Ткаченко.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы российского государства, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить. Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, добавил президент.

    Путин также высказался о Владимире Зеленском, рейтинг которого в два раза меньше, чем у Валерия Залужного. Российский лидер обвинил того в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «И об этом говорит, по-моему, голосование в Раде по продлению его полномочий», – пояснил российский лидер.

    «Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира – кстати говоря, мы тоже – и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский) стоит на пути к достижению этой цели», – отметил он. Призывая к проведению президентских выборов на Украине, президент США, считает Путин, действует «в интересах украинского государства, с целью сохранения украинской государственности». «Против этого мы тоже ничего не имеем», – сказал президент России.

    «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – подчеркнул Путин.

    В отношении Европы президент заявил, что она не может предъявлять требования России. «Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», – сказал глава государства. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

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    25 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине, отметив значительность этой суммы для экономики страны.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости возврата Украиной 3,5 млрд евро, сообщает ТАСС. Данко подчеркнул, что эта сумма является значительной для Словакии, особенно учитывая, что большая часть средств была направлена на поддержку украинских беженцев и военную помощь. По его словам, Украина злоупотребляет ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь от стран, поддерживающих ее в конфликте с Россией.

    Он также добавил, что Словакия не может оставаться в стороне, если Германия, Франция и США начнут требовать возврата своих средств.

    Согласно данным словацких СМИ, после 24 февраля 2022 года Словакия предоставила Украине помощь на сумму 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП страны. Из этой суммы 2,77 млрд евро были потрачены на поддержку украинских беженцев, а объем военной помощи составил 690 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Он также призвал Евросоюз «протрезветь от военного безумия». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 09:10 • Новости дня
    Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за наведение дронов на ПВО в Подольске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителя Домодедово приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за фотографии зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО и передачу этих данных украинской стороне, сообщил Следственный комитет России.

    В апреле 2024 года мужчина снял на фото расположение комплекса ПВО ВКС России и фиксировал координаты установки, после чего отправил данные украинским кураторам для наведения дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, в 2017 году он переправил оружие с Украины в Россию и хранил его у себя дома. Также он занимался изготовлением боеприпасов, планируя нападения на объекты гражданской инфраструктуры и транспортные пути в нескольких областях, включая Москву, Подмосковье, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за террористическую деятельность и контрабанду оружия.

    В январе в Подмосковье задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

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    25 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте 19 февраля в возрасте 28 лет, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Главком» со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко, «на фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко», передает РИА «Новости». Самойленко, которому было 28 лет, начал службу в ВСУ в 2022 году. Похороны актера состоятся в среду в Киеве.

    Известность он получил благодаря участию в театральных проектах и съемкам в телевизионных шоу и фильмах, в частности, в сериалах «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

    Ранее сообщалось, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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    25 февраля 2025, 13:45 • Новости дня
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины совместно оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет войны с Россией в 524 млрд долларов, что почти в три раза превышает бюджет Украины 2024 года, пишет Reuters.

    Стоимость восстановительных работ для Украины в 524 млрд долларов включает в себя восстановление экономики и часть инфраструктуры страны, передает Reuters.

    Согласно докладу, с конца прошлого года ущерб энергетической инфраструктуре Украины увеличился на 70%. Сумма ущерба возросла более чем на 7% по сравнению с предыдущими данными в 486 млрд долларов. Основными пострадавшими секторами стали жилье, транспорт, энергетика, торговля и образование.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что потребности страны в восстановлении продолжают расти.

    По данным совместного заявления, правительство Украины выделило 7,37 млрд долларов на приоритетные нужды 2025 года, но все еще имеет финансовый разрыв почти в 10 млрд долларов.

    В общей сложности прямой ущерб достиг 176 млрд долларов, что на 24 млрд больше по сравнению с февралем 2024 года.

    Около 13% всего жилищного фонда Украины повреждено или уничтожено, что затронуло более 2,5 млн домохозяйств. Только на расчистку и управление обломками потребуется почти 13 млрд долларов.

    Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, отметила, что в оценке учитываются достижения Украины в восстановлении, реформах и реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    По данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Росконгресс оценил ресурсы Украины

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов

    Росконгресс оценил ресурсы Украины
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реальная стоимость минеральных ресурсов Украины существенно ниже заявленных США 500 млрд долларов из-за потери контролируемых территорий и недоразвитости месторождений, сообщает Росконгресс.

    Росконгресс в своем обзоре отметил, что большая часть прибыльных месторождений Украины находится на территориях, вошедших в состав России и больше не под контролем Киева, передает ТАСС.

    Это затрудняет использование минеральных руд для компенсаций. Многие стратегические месторождения требуют значительных инвестиций и остаются неразработанными.

    В обзоре Росконгресса подчеркивается, что Украина обладает разнообразной минерально-сырьевой базой, но ее стоимость никогда не оценивалась адекватно. Одним из ключевых пунктов возможной сделки между США и Украиной стали редкоземельные металлы.

    Однако Геологическая служба США не включает Украину в список стран, обладающих значительными запасами этих элементов.

    Росконгресс отмечает, что предварительные оценки не подтверждают высокую стоимость украинских ресурсов. Мировое производство редкоземельных элементов оценивается в 15 млрд долларов в год.

    Даже если предположить, что Украина обеспечит 20% этого производства, ее доходы составили бы около 3 млрд долларов в год.

    В 2021 году Украина продемонстрировала существенный объем производства только по железной руде, титану, каолину и оксиду циркония.

    Добыча большинства критически важных минералов либо не ведется, либо осуществляется в небольших объемах. Литий, несмотря на большие запасы, не разрабатывается промышленно. Два из четырех основных месторождений лития находятся под контролем России.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

    Коментарии (11)
    25 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Утрату власти Зеленским заметил западный журналист

    Ирландский журналист Боуз заявил об утрате Зеленским контроля над властью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что против Зеленского ополчились зависимый парламент и СМИ в Киеве, которые ранее были лояльны к нему, передает РИА «Новости». По словам журналиста, это свидетельствует о том, что Зеленский, которого Боуз называет диктатором, теряет контроль над управлением страной.

    Накануне Верховная рада Украины не поддержала постановление о продолжении полномочий президента Владимира Зеленского из-за нехватки голосов, но затем со второго раза приняла решение о продлении полномочий главы киевского режима до избрания нового президента.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Коментарии (6)
    25 февраля 2025, 09:05 • Новости дня
    Рубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине

    Рубио назвал антироссийские резолюции ООН по Украине враждебными и не способствующими достижению мира

    Рубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госсекретарь Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    По данным портала Breitbart, Рубио раскритиковал резолюции ООН по Украине, назвав их враждебными и несоответствующими интересам мирного урегулирования, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что подобные документы не способствуют достижению мира, а лишь усугубляют конфликт. Рубио выразил уверенность, что для разрешения ситуации необходимо посадить стороны за стол переговоров.

    Также Рубио отметил, что несмотря на усилия США, Украина не поддержала идею переговоров и продолжает продвигать свою резолюцию в ООН, что вызывает серьезные опасения у американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Генассамблее ООН число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось с 141 в 2022 году до 93 в текущем году.

    Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения. Изначально за документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США.

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    25 февраля 2025, 18:45 • Новости дня
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине

    МВД возбудило дело из-за хищения 17 тыс. российских вагонов на Украине

    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России в январе 2025 года возбудило уголовное дело по факту хищения более 17 тыс. российских вагонов на территории Украины, ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

    Российское МВД возбудило новое уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела более 17 тыс. российских и белорусских грузовых вагонов, находившихся на ее территории. Украинский суд арестовал вагоны в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурируют около 200 компаний, передает РБК.

    Если вина будет доказана, лицам грозит до семи лет лишения свободы. Грузовые вагоны были переданы на хранение украинским железным дорогам, которые могут использовать их в коммерческих целях. В МВД подтвердили, что еще несколько дел по статье «Кража» возбуждены в связи с тем, что вагоны используются для военных нужд Украины.

    ГТЛК и другие компании-операторы заявили об ущербе на миллиарды рублей. ГТЛК, например, признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов. Компания оценивает потери в 1,4 млрд рублей и направила заявление о хищении еще 295 вагонов.

    Эксперты считают, что уголовное дело может помочь в получении компенсации за утраченные вагоны. Алексей Гавришев из AVG Legal отметил, что возбуждение дела может быть связано с выплатами по страховым случаям. В случае, если вагоны застрахованы и утрата произошла в результате преступления, это может способствовать получению возмещения.

    Союз операторов железнодорожного транспорта ранее обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации убытков владельцам вагонов. В ноябре 2022 года оценка задержанного за рубежом подвижного состава составила 32 млрд рублей.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала, что более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка 683 тыс. долларов, арестовали на Украине.

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    25 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и тему имущества покинувших Россию американских компаний.

    Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.

    В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

    «Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

    Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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