Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.0 комментариев
Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории
Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта, надеясь на действия Дональда Трампа.
По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.
По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.
Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.