Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил об отсутствии шансов у Украины вернуть утраченные территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории на востоке страны, сообщает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Принс отметил, что особенно маловероятно возвращение Крыма. Он подчеркнул необходимость завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.

По его мнению, избранный президент США Дональд Трамп должен приступить к решению этого вопроса с первых дней своего пребывания у власти. Принс выразил надежду на то, что Трамп проявит активность в разрешении конфликта между Украиной и Россией.

Принс также критиковал решение нынешнего президента Джо Байдена о разрешении использования американских ракет для ударов вглубь России. Он считает это крайне безответственным шагом. В ответ на это, Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд, что, по мнению Принса, стало сигналом для Запада о недопустимости продолжения конфликта в прежнем ключе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.