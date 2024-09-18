Генерал Шандор: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Parlamentní listy, бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, включая Крым. В интервью изданию Шандор отметил, что президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на необходимости ухода России с подконтрольных ей территорий, передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, это требование является нереалистичным, поскольку Украина не обладает достаточной военной мощью для его выполнения. Шандор также подчеркнул, что на данный момент нет дипломатического, экономического или санкционного давления, которое могло бы заставить Россию покинуть эти территории.

Он добавил, что подобные заявления Зеленского не учитывают реальную ситуацию и возможности Украины в нынешних условиях. Генерал высказал сомнение в том, что международное сообщество приложит дополнительные усилия для изменения этой ситуации в пользу Украины.

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад не смог помочь Киеву захватить Крым, несмотря на тщательную подготовку с использованием самых современных военных симуляторов.