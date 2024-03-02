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    Шольцу придется ответить за Крымский мост
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном
    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН
    ФСБ начала проверку банка Qiwi
    Орбан: Время в украинском конфликте на стороне России
    Стартовал прием заявок на образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Время героев»
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    11 комментариев
    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

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    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

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    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    1 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщило французское издание Monde со ссылкой на источники.

    Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

    Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

    Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

    Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

    Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.

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    1 марта 2024, 11:21 • Новости дня
    Франция отказалась отправлять войска на Украину

    Министр Сежурне: Франция не будет отправлять войска на Украину

    Франция отказалась отправлять войска на Украину
    @ Marine Gonard/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

    «Французы не будут умирать за Украину», – приводит его слова ТАСС.

    СМИ писали ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного.

    Коментарии (23)
    1 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что у Остина «просто по Фрейду» вырвалось то, что у США на уме. Он напомнил, что до этого все говорили, что нельзя допустить проигрыша Украины, иначе «Путин не успокоится и будет захватывать европейские страны», передает ТАСС.

    «Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев – да», – пояснил Лавров.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявление Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России.

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    1 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО

    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса по подозрению в курении участником СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

    По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, передает ТАСС.

    Известно, что участник спецоперации возвращался домой после лечения из-за ранения, однако мужчину сняли с рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.

    Отмечается, что датчики дыма при этом не сработали, других фактов, подтверждающих курение, не было установлено.

    Ранее СК начал расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение.

    Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.

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    1 марта 2024, 19:39 • Новости дня
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    @ Соцсети

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участница конкурса «Мисс Европа – 2024» с Украины Милена Мельничук обвинила конкурсантку из России в подкупе жюри.

    Россиянка Роза Гадиева заняла в конкурсе первое место, второе место досталось девушке из Белоруссии Ирине Максимович, а украинка Милена Мельничук осталась без короны. Девушка после этого закатила скандал и заявила, что они «купили себе высокие места», пишет Газета.ru.

    Мельничук в личном блоге высказалась о соперницах из России и Белоруссии, а также пожаловалась на несправедливое отношение к ней на конкурсе.

    Девушке не понравилось, что участница из России «постоянно пыталась сесть» рядом. Мельничук также сообщила, что ей якобы угрожали за отказ фотографироваться с россиянкой.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» обернулась скандалом.

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    1 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    Политолог: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76

    Политолог Шеслер: Киев загнал себя в затруднительное положение в ситуации с погибшими на борту Ил-76 пленными ВСУ

    Политолог: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев оказался в затруднительном положении из-за звучавших ранее заявлений о том, что на сбитом Ил-76 не было пленных ВСУ. Принять тела погибших Украине все же придется, но офис Зеленского постарается замять эту историю. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Татьяна Москалькова сообщила о готовности Москвы передать Украине погибших при катастрофе Ил-76.

    «В начале февраля на Украине звучали довольно противоречивые заявления относительно погибших на борту Ил-76. В украинском руководстве попросту не было выработано единой реакции. Например, в ГУР Минобороны говорили, что попросили Москву вернуть тела пленных, а в СНБО пытались заверить, что никаких украинских военнослужащих там не было вовсе», – напомнила правозащитница, политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, в Киеве хотя и придерживались разных версий в вопросе катастрофы Ил-76, но преследовали одну цель. «ГУР обращалось с просьбой выдать останки и предполагало, что Москва выполнит это требование быстро. Их замысел был в том, чтобы сфальсифицировать лабораторные исследования и представить миру случившееся в выгодном для них свете: виновата в катастрофе Россия, что люди были не те, да и погибли они по другим причинам», – пояснила собеседница.

    «Секретарь СНБО Алексей Данилов, когда говорил об отсутствии на борту украинских пленных, был убежден, что Москва вообще не станет возвращать тела погибших, – считает Шеслер. – При этом он так же, как и в ГУР, пытался выставить виноватой Россию, уличить ее якобы во лжи. Однако теперь все эти попытки сыграли против Киева. Российские специалисты провели необходимые лабораторные исследования, останки погибших на Ил-76 были идентифицированы, тела готовы передать Украине».

    Правозащитница отмечает, что Киев сейчас оказался в затруднительном положении. «Офис Зеленского не хочет признавать, что украинская ракета убила украинских солдат. Но, я думаю, Киеву придется принять тела, потому что в противном случае возникнет слишком большой резонанс и возмущение среди родственников погибших. Вместе с тем украинское руководство постарается замолчать всю историю. Если же родные и близкие попытаются организовать какие-то акции, им быстро заткнут рты», – заключила Шеслер

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев. Она отметила, что Москва имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших. Омбудсмен рассказала, что находится в контакте с украинским коллегой. «Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», – приводит слова Москальковой РИА «Новости». Она также подтвердила, что Киев обращался к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76.

    Сам Лубинец сообщил, что украинская сторона намерена в пятницу провести контакты с российской стороной по вопросу возвращения тел погибших. Он подчеркнул, что это не будет «общение напрямую», оно пройдет «через соответствующие каналы коммуникации».

    При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на сбитом ВСУ Ил-76 якобы не было украинских военнопленных. «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – уверял он телезрителей украинского ТВ 9 февраля.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны, на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Было установлено, что по самолету было выпущено три зенитных ракеты. Все находившиеся на борту погибли. СКР расследует уголовное дело о теракте. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    1 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Названы последствия мобилизации фермеров на Украине

    Bloomberg: Сельское хозяйство на Украине оказалось под угрозой из-за мобилизации фермеров

    Названы последствия мобилизации фермеров на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мобилизация работников украинских ферм ведет к ухудшению показателей в сельском хозяйстве и экономике страны, сообщает агентство Bloomberg.

    До последнего сельхозпредприятия не находились в фокусе мобилизационной кампании, поскольку эта отрасль критически важна для экономики, но число добровольцев и бойцов ВСУ начало уменьшаться, поэтому на службу стали призывать фермеров, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Глава украинского аграрного совета Андрей Дикун заявил, что «на некоторых сельхозпредприятиях вообще не осталось мужчин». Часто их навыки настолько узкоспециализированы, что их невозможно заменить ни женщинами, ни пенсионерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ВСУ мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

    Коментарии (2)
    1 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus и передачу Киеву 100 таких ракет для атаки на мост.

    В своем Telegram-канале Симоньян написала, что публикует обещанное аудио разговора офицеров бундесвера.

    Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (14)
    1 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине

    Politico: Слова Макрона об отправке военных на Украину лишь навредили Киеву

    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного, пишут СМИ.

    Высказывания Макрона, которые, как предполагал французский лидер, станут «твердым предупреждением Кремлю», «потерпели грандиозную неудачу» и только «усугубили ситуацию», пишет газета Politico. Автор статьи отмечает, что его высказывания привели к противоположному результату, передает РИА «Новости».

    Слова французского лидера, говорится в публикации, только вскрыли раскол среди союзников Киева по вопросу продолжения помощи Украине.

    В западных странах и так стали меньше верить в якобы возможную победу Киева, а после слов об отправке на Украину солдат поддержка ВСУ может оказаться подорвана еще сильнее. Особенно после предупреждения президента Владимира Путина о том, что прямое вмешательство в украинский конфликт может привести к ядерной войне, говорится в публикации.

    В результате Украина оказывается в тяжелом положении. Без живой силы и боеприпасов ВСУ не смогут провести серьезную контратаку в этом году, заключил автор.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

    Коментарии (3)
    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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