Медведев назвал санкции Запада открытой войной против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на пленарном заседании итогового форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», Дмитрий Медведев оценил текущую геополитическую ситуацию, передает РИА «Новости». Политик отметил, что реализация партийной программы столкнулась с серьезными вызовами.

«Программа начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», – сказал председатель партии.

При этом политик подчеркнул, что российская экономика продолжает стабильно и устойчиво развиваться даже в условиях военных действий. Медведев добавил, что такие достижения стали возможны именно благодаря прочности отечественной экономической системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев предупредил жителей Европы об одностороннем вступлении ЕС в прямую конфронтацию с Москвой.

В прошлом году зампред Совбеза заявил о введении порядка 30 тыс. неправомерных западных санкций.

Ранее политик обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России.