Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Медведев назвал санкции Запада открытой войной против России
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.
Выступая на пленарном заседании итогового форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», Дмитрий Медведев оценил текущую геополитическую ситуацию, передает РИА «Новости». Политик отметил, что реализация партийной программы столкнулась с серьезными вызовами.
«Программа начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», – сказал председатель партии.
При этом политик подчеркнул, что российская экономика продолжает стабильно и устойчиво развиваться даже в условиях военных действий. Медведев добавил, что такие достижения стали возможны именно благодаря прочности отечественной экономической системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев предупредил жителей Европы об одностороннем вступлении ЕС в прямую конфронтацию с Москвой.
В прошлом году зампред Совбеза заявил о введении порядка 30 тыс. неправомерных западных санкций.
Ранее политик обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России.