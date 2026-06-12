Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.
Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.
А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.
«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.
Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.
Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.