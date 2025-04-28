Президент Литвы утвердил лишение россиян ВНЖ за поездки в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил закон, который предусматривает аннулирование временного вида на жительство для граждан России, если выяснится, что они больше одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию, передает RT.

В указе подчеркивается: «Аннулируется выданное гражданину Российской Федерации разрешение на временное проживание в Литовской Республике, если установлено, что он более одного раза ездил в Российскую Федерацию или Республику Беларусь за последние три календарных месяца». Закон вступит в силу 3 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Литвы принял решение продлить национальные санкции против граждан России и Белоруссии до мая 2026 года.