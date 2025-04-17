В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
Парламент Литвы продлил санкции против граждан России и Белоруссии
Парламент Литвы на заседании в четверг решил продлить национальные санкции против граждан России и Белоруссии до мая 2026 года.
Этот шаг также включает ужесточение условий аннулирования вида на жительство (ВНЖ) для россиян, передает ТАСС. Теперь ВНЖ будет аннулирован, если гражданин России более одного раза за последние три месяца посетил Россию или Белоруссию.
Законопроект о продлении ограничений на выдачу шенгенских виз и ВНЖ был поддержан 115 депутатами, в то время как один парламентарий воздержался от голосования. Эти меры будут действовать до 2 мая 2026 года.
Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил о несогласии с ужесточением санкций в отношении граждан России и Белоруссии, считая такие меры неадекватными.