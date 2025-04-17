«Честный знак» заблокировал более 1,2 млн «серых» шин в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система маркировки «Честный знак» заблокировала более 1,2 млн автомобильных шин в российской торговой сети с 1 ноября 2024 года, сообщает РИА «Новости». Это произошло в рамках обязательной онлайн-проверки на кассах, которая введена для автомобильных шин. О данном нововведении рассказал представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 27-й Международной специализированной выставке «Шины. РТИ. Каучуки».

Введение обязательной онлайн-проверки позволило выявить и заблокировать более 1,2 млн нелегальных шин, что значительно усилило контроль за оборотом продукции и помогло предотвратить попадание контрафакта к потребителям. Основное нарушение связано с повторной продажей товара с одним и тем же кодом маркировки, что привело к блокировке более 850 тыс. шин.

Руководитель проектов управления промышленными товарами ЦРПТ Яна Яровая отметила, что в числе лидирующих нарушений также числятся проблемы в работе производителей и продажи немаркируемой продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о маркировке детских игрушек и стройматериалов, а также подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов. Ранее правительство утвердило обязательную маркировку косметики и бытовой химии.