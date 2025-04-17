Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
«Честный знак» заблокировал более 1,2 млн «серых» шин в России
Система маркировки «Честный знак» с начала ноября 2024 года заблокировала более 1,2 миллиона «серых» автомобильных шин на кассах российских магазинов, выявив многочисленные нарушения.
Система маркировки «Честный знак» заблокировала более 1,2 млн автомобильных шин в российской торговой сети с 1 ноября 2024 года, сообщает РИА «Новости». Это произошло в рамках обязательной онлайн-проверки на кассах, которая введена для автомобильных шин. О данном нововведении рассказал представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 27-й Международной специализированной выставке «Шины. РТИ. Каучуки».
Введение обязательной онлайн-проверки позволило выявить и заблокировать более 1,2 млн нелегальных шин, что значительно усилило контроль за оборотом продукции и помогло предотвратить попадание контрафакта к потребителям. Основное нарушение связано с повторной продажей товара с одним и тем же кодом маркировки, что привело к блокировке более 850 тыс. шин.
Руководитель проектов управления промышленными товарами ЦРПТ Яна Яровая отметила, что в числе лидирующих нарушений также числятся проблемы в работе производителей и продажи немаркируемой продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о маркировке детских игрушек и стройматериалов, а также подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов. Ранее правительство утвердило обязательную маркировку косметики и бытовой химии.