Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Трамп заявил, что Иран за неделю выпустил максимальное число ракет с начала года
Трамп связал рост активности Ирана с победой демократов на выборах
Иран усилил атаки с использованием беспилотников и ракет после того, как Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что предупреждал: Иран в случае победы демократов «станет более агрессивным в своих атаках». «Что и произошло», – заявил он.
«За последнюю неделю Иран запустил больше дронов и ракет, чем за любой другой период за более чем год», – отметил Трамп.
При этом Трамп отметил, что все они были сбиты и не причинили ущерба.
Он добавил, что иранские лидеры считают демократов «слабыми и неэффективными», но пообещал не допустить разрушения страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил об отсутствии намерений менять власть в Иране.
Белый дом предупредил о вероятных военных ударах по Ирану после Нового года в случае провала переговоров.