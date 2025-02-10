Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов
Премьер-министр правительства Мишустин подписал распоряжение о маркировке косметики, чипсов и автохимии
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список товаров бакалейной и пищевой продукции, а также косметики и бытовой химии, которые подлежат обязательной маркировке с 1 марта 2025 года, сообщили в правительстве.
Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, передает ТАСС.
С 1 марта это правило коснется продукции в таких категориях, как бакалейная и пищевая продукция, косметика и бытовая химия.
По информации пресс-службы правительства, в список вошли специи, чипсы, сухарики, кукурузные палочки, хлебцы, соусы, пряности, сухие бульоны и супы. Обязательная маркировка также будет введена для косметики и бытовой химии, включая мыло, моющие средства, дезодоранты, шампуни, средства для бритья, макияжа и ухода за кожей.
Также с 1 марта 2025 года обязательные требования по маркировке распространятся на смазочные материалы и автомобильные жидкости. Сюда вошли автомобильные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы. Все эти товары будут отслеживаться системой «Честный знак».
Напомним, система «Честный знак», работающая в России с 2019 года, уже распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
Также проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.