Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов

Премьер-министр правительства Мишустин подписал распоряжение о маркировке косметики, чипсов и автохимии

Tекст: Вера Басилая

Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, передает ТАСС.

С 1 марта это правило коснется продукции в таких категориях, как бакалейная и пищевая продукция, косметика и бытовая химия.

По информации пресс-службы правительства, в список вошли специи, чипсы, сухарики, кукурузные палочки, хлебцы, соусы, пряности, сухие бульоны и супы. Обязательная маркировка также будет введена для косметики и бытовой химии, включая мыло, моющие средства, дезодоранты, шампуни, средства для бритья, макияжа и ухода за кожей.

Также с 1 марта 2025 года обязательные требования по маркировке распространятся на смазочные материалы и автомобильные жидкости. Сюда вошли автомобильные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы. Все эти товары будут отслеживаться системой «Честный знак».

Напомним, система «Честный знак», работающая в России с 2019 года, уже распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.